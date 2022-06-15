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«Weekend»: Нуар, одобренный государством

«Weekend»: Нуар, одобренный государством

Экранизации романа «Лифт на эшафот» Ноэля Калефа в чёрно-белой стилистике Стильный менеджер Игорь Лебедев (Максим Матвеев) молод и успешен — лёгкая небритость и модная укладка прекрасно сочетаются с дорогим костюмом и работой в неплохом офисе.

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