«Weekend»: Нуар, одобренный государством

Экранизации романа «Лифт на эшафот» Ноэля Калефа в чёрно-белой стилистике Стильный менеджер Игорь Лебедев (Максим Матвеев) молод и успешен — лёгкая небритость и модная укладка прекрасно сочетаются с дорогим костюмом и работой в неплохом офисе.