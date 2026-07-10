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ЦСКА активирует опцию выкупа вратаря «Балтики» Бориско за 180 млн рублей в ближайшее время («Чемпионат»)

ЦСКА в ближайшее время активирует опцию выкупа вратаря «Балтики» Максима Бориско за 180 млн рублей, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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