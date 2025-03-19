Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 931 подписчик

Кишечную палочку выявили в специях и приправах разных брендов

Кишечную палочку выявили в специях и приправах разных брендов

В специях и приправах обнаружены кишечная палочка и канцерогены.Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с результатами исследований, в которых были зафиксированы массовые нарушения качества специй.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх