Пушков о словах Макрона: сегодняшняя Европа в любом случае исторически обречена

Сегодняшняя Европа в любом случае исторически обречена. Соответствующую точку зрения выразил представитель Совета Федерации Алексей Пушков, прокомментировавший заявление президента Франции Эммануэля Макрона.
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