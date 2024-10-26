Преемственность поколений. На научной конференции в Барнауле соединили темы ВОВ и СВО

Российское военно-историческое общество впервые организовало крупную конференцию в Барнауле Как жители Алтайского края вкладывались в Победу во время Великой Отечественной войны и как помогают во время спецоперации, обсуждали 25 октября на научно-практической конференции в библиотеке имени Шишкова.