Zab.ru

123 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Величко
    Ну, нечем ребятам больше заняться.. дебилы плять..Регион Шампань во...
  • СЕРГИУС ДОСТОПОЧТИМЫЙ
    Опять грабить будут , все как всегда .В России планирую...
  • Василий Лыгин
    Я оплачиваю вывоз и, надеюсь, переработку мусора. Вести сортировку мусора в квартире не собираюсь. Чтобы штрафовать, ...В России планирую...

Капуста и картофель подорожали за неделю в Забайкалье

Капуста и картофель подорожали за неделю в Забайкалье

Капуста и картофель подорожали за неделю в Забайкалье, сообщает Забайкалкрайстат.«За период с 7 по 15 июня 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на капусту белокочанную свежую составил 4,8%, картофель – 2,8, помидоры свежие – 2,4, свинину (кроме бескостного мяса) – 2,0, маргарин – 1,8, говядину (кроме бескостного мяса), смеси сухие молочные для детского питания – 1,4, морковь  – 1,0, баранину(кроме бескостного мяса), колбасу полукопченую и варено-копченую – 0,9, крупу гречневую-ядрицу – 0,6, куры охлажденные и мороженые, консервы мясные, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, карамель, чай черный байховый – 0,3%», - говорится в сообщении.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх