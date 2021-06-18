Капуста и картофель подорожали за неделю в Забайкалье, сообщает Забайкалкрайстат.«За период с 7 по 15 июня 2021 года в Забайкальском крае прирост цен на капусту белокочанную свежую составил 4,8%, картофель – 2,8, помидоры свежие – 2,4, свинину (кроме бескостного мяса) – 2,0, маргарин – 1,8, говядину (кроме бескостного мяса), смеси сухие молочные для детского питания – 1,4, морковь – 1,0, баранину(кроме бескостного мяса), колбасу полукопченую и варено-копченую – 0,9, крупу гречневую-ядрицу – 0,6, куры охлажденные и мороженые, консервы мясные, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, карамель, чай черный байховый – 0,3%», - говорится в сообщении.