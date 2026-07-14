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Аргументы и Факты

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МИД Ирана: США не заставят Тегеран запросить переговоры военными мерами

МИД Ирана: США не заставят Тегеран запросить переговоры военными мерами

Замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади выразил мнение, что Соединенные Штаты допускают ошибку, рассчитывая на то, что военные действия могут вынудить Иран выступить с инициативой о начале переговоров.

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