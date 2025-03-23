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Кир Стармер призвал ЕС приготовить план сдерживания России после конфликта

Кир Стармер призвал ЕС приготовить план сдерживания России после конфликта

Премьер Великобритании Кир Стармер призывает ЕС разработать план сдерживания России после конфликта на Украине.

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