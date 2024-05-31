Составлен список районов Петрозаводска, где можно не бояться клещей

В Петрозаводске проходит акарицидная обработка зеленых зон города. Как сообщили в администрации, подрядчик проводит работы парков и скверов Центра, Ключевой, Перевалки, Древлянки, Кукковки, Голиковки, Соломенного, Железнодорожного района и Сулажгорского Кирпичного Завода.
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