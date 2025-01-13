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Министр обороны Польши рекомендовал «не летать в Москву»

Министр обороны Польши рекомендовал «не летать в Москву»

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш порекомендовал воздержаться от полетов в Москву. Это заявление министр сделал после запрета Польшей самолету с делегацией словацкого парламента, направлявшемуся в Россию, пролетать через свое воздушное пространство.

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