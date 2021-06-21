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В музее Ялуторовска открыты выставки для любителей отечественной истории и природы

В музее Ялуторовска открыты выставки для любителей отечественной истории и природы

«В музее, размещенном в объекте культурного наследия „Торговые ряды“, представлена выставка „Ялуторовское купечество на службе Отечеству“, в фойе „Дома природы“ создали имитацию палеонтологического „раскопа“ скелета мамонта», — уточнили в ЯМК.

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