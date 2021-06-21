В музее Ялуторовска открыты выставки для любителей отечественной истории и природы

«В музее, размещенном в объекте культурного наследия „Торговые ряды“, представлена выставка „Ялуторовское купечество на службе Отечеству“, в фойе „Дома природы“ создали имитацию палеонтологического „раскопа“ скелета мамонта», — уточнили в ЯМК.