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Царьград

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Концерт Канье Уэста отменён: житель Воронежа получил 132 тыс. рублей

Концерт Канье Уэста отменён: житель Воронежа получил 132 тыс. рублей

Жителю Воронежа вернули 132 тыс. рублей за несостоявшийся концерт Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Центральный районный суд Воронежа рассмотрел иск к организатору, компании «Сэй Эдженси», о возврате денег.

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