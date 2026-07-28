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Samsung Galaxy S27 и Galaxy S27 Ultra выйдут на новый уровень: раскрыта ёмкость аккумуляторов

Samsung Galaxy S27 и Galaxy S27 Ultra выйдут на новый уровень: раскрыта ёмкость аккумуляторов

Выход смартфонов ожидается только через полгодаНесколько дней назад появились новые подробности о камерах семейства Galaxy S27, а теперь тот же источник снова поделился информацией об аккумуляторах этих устройств.

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