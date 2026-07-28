Samsung Galaxy S27 и Galaxy S27 Ultra выйдут на новый уровень: раскрыта ёмкость аккумуляторов

Выход смартфонов ожидается только через полгодаНесколько дней назад появились новые подробности о камерах семейства Galaxy S27, а теперь тот же источник снова поделился информацией об аккумуляторах этих устройств.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии