Ученые предсказывают цунами в Новой Зеландии

По их мнению, оно случается каждые 580 лет. Группа ученых из разных институтов Новой Зеландии, сотрудничающая с Национальным институтом исследований воды и атмосферы, смоделировала количество и типы цунами, которые могут обрушиться на страну.
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