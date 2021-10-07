Antec выпустила недорогой игровой корпус NX250 с поддержкой до 8 вентиляторов

Компания Antec представила компьютерный корпус NX250, предназначенный для построения игрового ПК на базе материнских плат формата ATX, Micro-ATX и Mini-ITX.
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