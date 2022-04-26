Мировое обозрение

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Южнокорейские компании теряют долю на крупнейшем в мире рынке полупроводников — в КНР

Южнокорейские компании теряют долю на крупнейшем в мире рынке полупроводников — в КНР

Федерация корейской промышленности (FKI) опубликовала доклад, согласно которому доля продукции корейских компаний в Китае — на крупнейшем рынке полупроводников в мире, заметно снизилась с 2019 года.

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