Самокатчики и мы

Просто Татьяна Болваны и болванессы, владельцы дешёвых средств передвижения или арендаторы самокатов и велосипедов, несущиеся на скорости на своих мопедах и самокатах по тротуарам, пешеходным переходам, метро - у вас есть совесть? Эмпатия? Сочувствие к другим участникам движения? Вы вообще знаете, что ехать на велике или самокате по тротуарам вы можете, только если а) не мешаете пешеходам, б) нет велодорожки? Все, кто едет - велком на правую сторону дороги или обочину.
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Насчёт "окровавленных тел" автор несколько загнул.Внешне ничего особо страшным на "Авиамоторной" не выглядело.Я ехал на соседнем эскалаторе через 5 минут после аварии.Станцию ещё не закрыли.Но то,что правила нужно соблюдать-безусловно.
А давайте поговорим о биодронах, которые ластами своими прутся на велодорожки. Эти дорожки и так хрен где найдёшь, а и где есть - что толку?