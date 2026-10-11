Театр абсурда
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Театр абсурда

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Самокатчики и мы

Самокатчики и мы

Просто Татьяна Болваны и болванессы, владельцы дешёвых средств передвижения или арендаторы самокатов и велосипедов, несущиеся на скорости на своих мопедах и самокатах по тротуарам, пешеходным переходам, метро - у вас есть совесть? Эмпатия? Сочувствие к другим участникам движения?  Вы вообще знаете, что ехать на велике или самокате по тротуарам вы можете, только если а) не мешаете пешеходам, б) нет велодорожки? Все, кто едет - велком на правую сторону дороги или обочину.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Александр
Александр

Насчёт "окровавленных тел" автор несколько загнул.Внешне ничего особо страшным на "Авиамоторной" не выглядело.Я ехал на соседнем эскалаторе через 5 минут после аварии.Станцию ещё не закрыли.Но то,что правила нужно соблюдать-безусловно.

Профиль пользователя Jhim
Jhim

А давайте поговорим о биодронах, которые ластами своими прутся на велодорожки. Эти дорожки и так хрен где найдёшь, а и где есть - что толку?