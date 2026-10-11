Самокатчики и мы

Просто Татьяна Болваны и болванессы, владельцы дешёвых средств передвижения или арендаторы самокатов и велосипедов, несущиеся на скорости на своих мопедах и самокатах по тротуарам, пешеходным переходам, метро - у вас есть совесть? Эмпатия? Сочувствие к другим участникам движения? Вы вообще знаете, что ехать на велике или самокате по тротуарам вы можете, только если а) не мешаете пешеходам, б) нет велодорожки? Все, кто едет - велком на правую сторону дороги или обочину.