✅ Движение трамваев №1 в Евпатории восстановлено до конечной остановки «Спутник-2» Администрация города.
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✅ Движение трамваев №1 в Евпатории восстановлено до конечной остановки «Спутник-2» Администрация города.