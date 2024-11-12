Россияне бросились погашать просроченные кредиты

Должники по кредитам стали более активно расплачиваться с просроченными долгами. По информации Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), которую приводит Forbes, за первые девять месяцев 2024 года более 385 000 россиян полностью погасили свои задолженности, переданные коллекторам.
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