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От осколков ракет ВСУ в Херсоне пострадали дома мирных жителей и поликлиника

От осколков ракет ВСУ в Херсоне пострадали дома мирных жителей и поликлиника

От осколков ракет ВСУ в Херсоне пострадали дома мирных жителей и поликлиника. Об этом рассказал заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.

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