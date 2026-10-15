КИРОВ, 15 октября, ФедералПресс. Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что на маркетплейсы нужно возложить полную ответственность за реализуемую через эти площадки продукцию.
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