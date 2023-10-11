Купянское направление: 12 российских штурмовых спецрот готовятся к решающему удару

Огневую поддержку прорыва обеспечат новейшие ракеты «Гром-Е1» Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС До начала холодов российские войска прорвут украинскую оборону на Купянском и Краснолиманском направлениях.
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