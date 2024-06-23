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Джанашия о Мамардашвили: «За Грузию играет великий вратарь! Лучший в Европе на данный момент. Кто сыграл лучше в первых двух турах на Евро?»

Джанашия о Мамардашвили: «За Грузию играет великий вратарь! Лучший в Европе на данный момент. Кто сыграл лучше в первых двух турах на Евро?»

Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией (1:1) на групповом этапе Евро-2024.  – Если не секрет, какой была ваша реакция, когда на последней секунде Лобжанидзе не реализовал верный момент и не принес Грузии победу? – Уф.

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