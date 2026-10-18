Компания более месяца никак не реагирует Исследователь в области безопасности Сэмми Аздуфал, как сообщает The Verge, получил взломал сеть роботов Eiliko компании Energize Lab и сумел не только получить доступ к миллионам разговоров, но и заставить этих роботов вести себя не так, как задумывал производитель.