Chery представила новый семейный кроссовер для России

Китайский производитель легковых автомобилей Chery в сентябре текущего года провел закрытую презентацию большого семейного кроссовера Tiggo 9, который выпущен специально для российского автомобильного рынка.
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