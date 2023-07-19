Военное обозрение

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Британские ВВС отправляют в Финляндию истребители для отработки взлётов с дорог общего пользования

Британские ВВС отправляют в Финляндию истребители для отработки взлётов с дорог общего пользования

Не так давно вошедшая в состав НАТО Финляндия становится очередным полигоном для США и Британии в плане противодействия России.

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