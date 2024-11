Оценки S.T.A.L.K.E.R. 2, возвращение NFS: Most Wanted, PS5 Pro подешевела…

Ремастер дилогии Legacy of Kain: Soul Reaver обзавёлся свежим трейлером, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышла и получила финальные оценки от прессы, PS5 Pro подешевела, видео о новом герое Overwatch 2, NFS: Most Wanted попала в NFS Unbound, Netflix дразнит зрителей кадрами финальных эпизодов сериала «Аркейн», Warner Bros.