Подросток убил прохожего в Калуге. И даже в СИЗО не уехал: Бастрыкин требует доклад Северный ГрадЪ Фото: freepik 15-летний школьник-мигрант (возможно с паспортом России), обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти 46-летнего мужчины.