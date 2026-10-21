Подросток убил прохожего в Калуге. И даже в СИЗО не уехал: Бастрыкин требует доклад Северный ГрадЪ Фото: freepik 15-летний школьник-мигрант (возможно с паспортом России), обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти 46-летнего мужчины.
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