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  • Александр Ман
    Воспитывайте своих дармоедов и детей в духе доброжелательности, уважения и примерного поведения!!! А то только позори...«Не унижайте нас»...
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Роджерс: Момент истины и бабушка приехала

Роджерс: Момент истины и бабушка приехала

Знаете ли вы, что такое «момент истины»? Это когда врагу рода человеческого создаются такие условия, когда он уверен в своей безнаказанности и проявляет свою звериную/преступную сущность.

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Комментарии
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Степан Жуковский
Главное , что у СК РФ есть фото этих ублюдков , а у &quot;специальных&quot; людей РФ есть память на эти лица и особое &quot;желание&quot; ........
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13 час.
Геннадий Кресов
Свинорылый )))
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10 час.
Пульхерия Djem
Ребята-судоплатовцы, с кузьминовым начало положено, продолжайте!!!!!
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10 час.

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