Знаете ли вы, что такое «момент истины»? Это когда врагу рода человеческого создаются такие условия, когда он уверен в своей безнаказанности и проявляет свою звериную/преступную сущность.
Роджерс: Момент истины и бабушка приехала
Комментарии
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Степан Жуковский
Главное , что у СК РФ есть фото этих ублюдков , а у "специальных" людей РФ есть память на эти лица и особое "желание" ........
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13 час.
Геннадий Кресов
Свинорылый )))
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10 час.
Пульхерия Djem
Ребята-судоплатовцы, с кузьминовым начало положено, продолжайте!!!!!
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10 час.
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