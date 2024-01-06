Передачу Греции истребителей F-35 прокомментировали

Греция получит истребители пятого поколения F-35 в соответствии с договоренностями. Об этом заявили правительственные источники по итогам переговоров премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса и государственного секретаря США Энтони Блинкена, передает агентство РИА Новости.
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