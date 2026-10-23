РИА Новости Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ На Украине все больше начинают понимать последствия продолжения конфликта с Россией, пишет Berliner Zeitung.
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В условиях медленного, методичного продвижения ЛБС на Запад, что объясняется тактикой ведения боестолкновений без "фронтовых операций прорыва" с большими потерями личного состава, "провалы на фронте" не так ощутимы гражданами Украины, тем более при воздействии пропаганды неонацистов на умы "кастрюлеголовых".
Что может "подтолкнуть Киев сесть за стол переговоров"? Прекращение финансирования Западом и принятие условий РФ с выводом ВС из Донбасса и Запорожья. Но это неосуществимо при нынешном составе руководства киевского режима и "европейских спонсоров".
Жать и жать укронацистов, чтобы в будущем даже мыслей плохих в сторону России небыло.
Что то уже не пляшется хохлам, как в 2014.....