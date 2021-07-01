Детские пособия, медосмотры после COVID, цены на сигареты: что изменилось в России с июля

С началом очередного месяца в России традиционно вступают в силу новые законы и постановления. Они коснутся многих россиян, в том числе семей с детьми, переболевших коронавирусом, пенсионеров, госслужащих, получателей льгот, курильщиков и других.
С началом очередного месяца в России традиционно вступают в силу новые законы и постановления. Они коснутся многих россиян, в том числе семей с детьми, переболевших коронавирусом, пенсионеров, госслужащих, получателей льгот, курильщиков и других.
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