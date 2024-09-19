Выносливый рамник от миллиона рублей – что с ним не так?!

– рамный внедорожник, привод только полный, пневматическая подвеска в стандартной комплектации.В ходе рестайлинга модели первого поколения (выпускалась с 2005 по 2013 год) в 2009 году пересмотрели линейку главных агрегатов, отправив в отставку базовый дизель 2.