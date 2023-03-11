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Кечинов о том, потерял ли «Спартак» шансы на чемпионство: «Практически на 80%. В прошлом туре судья убил интригу. 8 баллов от «Зенита» – очень серьезный гандикап»

Кечинов о том, потерял ли «Спартак» шансы на чемпионство: «Практически на 80%. В прошлом туре судья убил интригу. 8 баллов от «Зенита» – очень серьезный гандикап»

Валерий Кечинов считает, что у «Спартака» почти не осталось шансов на чемпионство.  В 19-м туре Мир РПЛ красно-белые встретятся с «Факелом».

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