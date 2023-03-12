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В Молдавии задержаны 54 участника протеста за подозрительное поведение

В Молдавии задержаны 54 участника протеста за подозрительное поведение

В столице Молдавии Кишиневе за подозрительное поведение задержаны 54 участника протеста оппозиции. Уточняется, что 54 участника акции протеста, в том числе 21 несовершеннолетний, вели себя подозрительно, а также имели при себе запрещенные предметы.

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