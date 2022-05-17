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Мэтт Барнс: «Все сказанное Пэтом Беверли о Крисе Поле – полнейшее неуважение. Это недопустимо»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Мэтт Барнс высказал свое мнение о критических заявлениях защитника «Миннесоты» Патрика Беверли в адрес звезды «Финикса» Криса Пола.

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