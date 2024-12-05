Сотрудники «Газпром нефти» подарили хоккейный праздник детям

Ребята посетили хоккейный матч на профессиональной ледовой арене и приняли участие в мастер-классе. Мероприятие стало частью проекта «Энергия первых» по поддержке детей и молодежи, который реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».