Глава МИД Швеции призвала передать замороженные российские активы Киеву В ходе вчерашнего пространного выступления перед публикой глава киевской хунты .
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Глава МИД Швеции призвала передать замороженные российские активы Киеву В ходе вчерашнего пространного выступления перед публикой глава киевской хунты .
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