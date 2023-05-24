Россия стала лидером глобальных финансовых перемен – Путин

Президент России заявил о масштабных переменах в международной финансовой сфере.Президент России Владимир Путин, выступая в ходе второго Евразийского экономического форума, заявил о глубоких и фундаментальных переменах на международной арене.
Президент России заявил о масштабных переменах в международной финансовой сфере.Президент России Владимир Путин, выступая в ходе второго Евразийского экономического форума, заявил о глубоких и фундаментальных переменах на международной арене.
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