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Россия стала лидером глобальных финансовых перемен – Путин

Россия стала лидером глобальных финансовых перемен – Путин

Президент России заявил о масштабных переменах в международной финансовой сфере.Президент России Владимир Путин, выступая в ходе второго Евразийского экономического форума, заявил о глубоких и фундаментальных переменах на международной арене.

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