Кельгрен – 4-й вратарь в истории «Торонто» с шатаутом в 1-м матче в НХЛ в старте. Швед отразил 35 бросков «Далласа»

Кельгрен – 4-й вратарь в истории «Торонто», сыгравший на ноль в 1-м матче в НХЛ в старте. 25-летний голкипер отразил 35 бросков в игре с «Далласом» (4:0) и был признан первой звездой.
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