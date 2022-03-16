Кельгрен – 4-й вратарь в истории «Торонто» с шатаутом в 1-м матче в НХЛ в старте. Швед отразил 35 бросков «Далласа»

Кельгрен – 4-й вратарь в истории «Торонто», сыгравший на ноль в 1-м матче в НХЛ в старте. 25-летний голкипер отразил 35 бросков в игре с «Далласом» (4:0) и был признан первой звездой.

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