«Я скучаю по другой версии отца»: дочь Брюса Уиллиса сдала ДНК-тест и узнала, грозит ли ей деменция

Дочь Брюса Уиллиса прошла тест на риск Альцгеймера Старшая дочь голливудского актёра Румер Уиллис решила проверить свою генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера на фоне тяжёлого диагноза отца.
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