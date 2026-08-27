Dooralei
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Dooralei

549 подписчиков

«Я скучаю по другой версии отца»: дочь Брюса Уиллиса сдала ДНК-тест и узнала, грозит ли ей деменция

«Я скучаю по другой версии отца»: дочь Брюса Уиллиса сдала ДНК-тест и узнала, грозит ли ей деменция

Дочь Брюса Уиллиса прошла тест на риск Альцгеймера Старшая дочь голливудского актёра Румер Уиллис решила проверить свою генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера на фоне тяжёлого диагноза отца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии