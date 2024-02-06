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Маск призвал арестовать тех, кто угрожает Карлсону за интервью с Путиным

Маск призвал арестовать тех, кто угрожает Карлсону за интервью с Путиным

Американский миллиардер Илон Маск призвал арестовать представителей властей Соединенных Штатов, которые, в свою очередь, хотят арестовать журналиста Такера Карлсона, прилетевшего в Москву для взятия интервью у президента России Владимира Путина.

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