📹⚡️Над подмосковной Кубинкой и рядом иных н.п. продолжается перехват нарядов низковысотных бензиновых и реактивных БПЛА-"камикадзе" ВСУ.
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📹⚡️Над подмосковной Кубинкой и рядом иных н.п. продолжается перехват нарядов низковысотных бензиновых и реактивных БПЛА-"камикадзе" ВСУ.