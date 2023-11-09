В России начали массово выращивать мискантус. Почему ученые говорят о его опасности и вспоминают борщевик?

В начале ноября в России начали внедрять новую экзотическую культуру мискантус. По словам ученых, многолетнее травянистое растение выделяет в атмосферу значительно больше кислорода, чем лесные насаждения.
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