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Politico узнало, что ЕС отказался от «группы светлых умов» по обороне

Politico узнало, что ЕС отказался от «группы светлых умов» по обороне

Отменить запуск новой группы высокопоставленных экспертов по вопросам обороны вынуждена глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас, рб этом 5 сентября пишет Politico.

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