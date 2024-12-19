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Осевший на дно Керченского пролива мазут может подняться к лету – ученый

Осевший на дно Керченского пролива мазут может подняться к лету – ученый

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. При прогреве воды часть осевшего на дне моря мазута из поврежденных в Керченском проливе танкеров начнет плавиться и всплывать на поверхность, после чего его может прибить течением к пляжам Черноморского побережья Кубани и, возможно, Крыма.

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