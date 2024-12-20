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Калужские новости

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Калужский суд обязал вернуть 900 тысяч рублей жертве мошенников

Калужский суд обязал вернуть 900 тысяч рублей жертве мошенников

Козельский районный суд взыскал 900 тысяч рублей с жителя Калужской области в пользу гражданина из Иркутской области, который стал жертвой мошеннической схемы Козельский районный суд взыскал 900 тысяч рублей с жителя Калужской области в пользу гражданина из Иркутской области, который стал жертвой мошеннической схемы.

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