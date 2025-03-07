Чебуреки можно есть в пост: тесто лучшее, не впитывает масло. Хрустящие, сочные, ароматные

Аппетитные чебуреки вполне можно подать даже в пост, просто делать их нужно без мяса. Получатся они еще более вкусными: покажем рецепт идеального, не впитывающего масла теста, и сочную начинку — чебуреки будут хрустящими, вкусными и пузырчатыми.