Никита Ефремов объяснил, почему не навещает своего отца в колонии: “Важнее всего тишина”

Впервые за долгое время Никита Ефремов появился на светском мероприятии. Актер снялся в фильме “Сестры” и решил выйти на красную дорожку.
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