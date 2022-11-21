TVcenter.ru

559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Quasar Light
    Насколько же нужно быть безграмотным и неосведомлённым человеком,чтобы написать,что Буратино играл Дмитрий ИОСИФ??! М...Уже не узнать: Дм...
  • Илья
    Смотреть больноМилохин не понима...
  • Владимир
    Боже,какой шлак! Кудрявцева,Лель,всё это шлак и шваль...,кто смотрит эту хрень?«Неадекватная», –...

Никита Ефремов объяснил, почему не навещает своего отца в колонии: “Важнее всего тишина”

Никита Ефремов объяснил, почему не навещает своего отца в колонии: “Важнее всего тишина”

Впервые за долгое время Никита Ефремов появился на светском мероприятии. Актер снялся в фильме “Сестры” и решил выйти на красную дорожку.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх