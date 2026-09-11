Рустам Набиев покорил Эверест на руках и получил награду

Ветеран Рустам Набиев, переживший обрушение казармы, решился на полные жизни подвиги. Он стал первым человеком, покорившим Эверест, передвигаясь на руках, за что получил медаль генерала Шаймуратова от главы Башкортостана Радия Хабирова.
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